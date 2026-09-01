C’est quoi ton entreprise ? ALISE La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? ALISE

La Pommeraye 2 Rue du Tranchet Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-14 14:45:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-14 2026-10-22 2026-10-29

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise solidaire

Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, ALISE œuvre depuis 40 ans auprès des demandeurs d’emploi de son territoire. De la collecte au tri de papiers et cartons, Alise s’est toujours réinventée pour répondre aux besoins des collectivités, des entreprises, mais aussi des particuliers. Les derniers nés de la famille Réemploi sont la confection à partir de bâches publicitaires recyclées, et le reconditionnement de sanitaires en céramique.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Pommeraye 2 Rue du Tranchet Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a socially responsible company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? ALISE Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges