Clôture de saison à la Drain’Guette avec Takoda et Overdose La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Clôture de saison à la Drain’Guette avec Takoda et Overdose

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05 22:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Célébrez la fin de l’été avec une soirée explosive entre performance beatbox et l’énergie légendaire des reprises d’AC/DC.

Pour la dernière soirée de la saison, la Drain’Guette met les petits plats dans les grands sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais. Ce site emblématique des bords de l’Èvre, prisé des cyclistes et des randonneurs, vous invite à un ultime rendez-vous festif en participation libre. L’ambiance promet d’être électrique pour refermer cette belle période estivale en plein air.

La programmation musicale débute à 20h avec Takoda, qui proposera une démonstration impressionnante de Beatbox. Dès 21h, le groupe Overdose prendra le relais pour faire vibrer la vallée au son des plus grands succès d’AC/DC. Pendant que les riffs de guitare résonnent, les enfants peuvent profiter une dernière fois du parc à gosses et de ses tracteurs pour s’amuser en toute sécurité.

Pour ce final gourmand, la guinguette propose une restauration spéciale moules-frites par À l’emporter , accessible sur réservation. Cette offre vient compléter la carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives. C’est l’occasion idéale de se rassembler une dernière fois au bord de l’eau pour fêter le dynamisme local avant la fermeture annuelle. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the end of summer with an explosive evening of beatbox performance and the legendary energy of AC/DC covers.

L’événement Clôture de saison à la Drain’Guette avec Takoda et Overdose Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges