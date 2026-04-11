Marché de producteurs avec Le Champ des Potes à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire
Marché de producteurs avec Le Champ des Potes à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire samedi 22 août 2026.
Mauges-sur-Loire
Marché de producteurs avec Le Champ des Potes à la Drain’Guette
La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-09-05
Faites le plein de fraîcheur et soutenez le maraîchage local lors des rendez-vous complices de la guinguette.
Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.
Pour ces rendez-vous sous le signe du terroir, la guinguette accueille le producteur local Le Champ des Potes . L’occasion idéale de venir à la rencontre du maraîcher et de repartir avec de bons produits un premier rendez-vous au printemps sera entièrement dédié à la vente de plants du potager pour vos jardins, suivi de deux sessions de vente de légumes d’été récoltés à pleine maturité.
Pour prolonger ces fins de journées de manière gourmande, l’offre de restauration s’adapte à chaque date à partir de 19h
– Pour le marché de printemps Le foodtruck Mam’Sarah s’installe sur place pour vous faire voyager avec ses plats du monde.
– Pour le premier marché d’été C’est le foodtruck Chawarma qui prend le relais avec ses kebabs maison.
– Pour le marché de rentrée La guinguette propose une soirée conviviale avec des moules-frites à emporter (sur réservation). .
La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fill up on freshness and support local market gardening during the guinguette’s friendly get-togethers.
L’événement Marché de producteurs avec Le Champ des Potes à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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