Concert Trio du Bled Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert Trio du Bled Guinguette du bout de l’Île

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Une soirée musicale aux sonorités multiples avec le compositeur Titi Robin, entouré de Tobie Koppe et Vincent Couprie.

Titi Robin propose une esthétique musicale originale qui prend racine dans le bassin méditerranéen. Accompagné de Tobie Koppe et Vincent Couprie, ils développent un répertoire où se croisent les influences européennes et orientales. Entre improvisation et poésie, ce concert en trio invite à découvrir un univers sonore singulier, construit aux frontières de différentes cultures.

Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

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English :

A musical evening of multiple sounds with composer Titi Robin, surrounded by Tobie Koppe and Vincent Couprie.

L’événement Concert Trio du Bled Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges