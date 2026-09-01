C’est quoi ton entreprise ? Arbonis Rue de Bellevue Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Arbonis

Rue de Bellevue Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 09:00:00

fin : 2026-10-19 11:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une charpenterie.

Arbonis cumule savoire-faire charpentier et expertise industrielle pour concevoir et réaliser des batiments, du plus simple au plus élaboré, intégrant le bois comme solution constructive partielle ou totale. De l’ingénierie à l’atelier, Arbonis forme et développe une nouvelle vision des métiers du bois qu’ils vous proposent de découvrir lors de la visite de leur atelier.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Rue de Bellevue Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes in a carpentry shop.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Arbonis Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges