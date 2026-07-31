AGENDA · Chemillé-en-Anjou
Concert à Cholet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi église saint-pierre Chemillé-en-Anjou
dimanche 13 septembre 2026 · église saint-pierre · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Concert à Cholet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi église saint-pierre Chemillé-en-Anjou Dimanche 13 septembre, 17h00
Vivez un concert d’exception le 13 sept à Cholet. 5 virtuoses à l’Église Saint-Pierre pour un moment magique. Réservez vos places !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:15:00.000+02:00
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église saint-pierre 2 rue saint-pierre 49300 cholet Chemillé-en-Anjou
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