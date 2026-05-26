L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 7 Août à Chemillé ! Centre social Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 7 Août à Chemillé !

Centre social 5 Rue de la Gabardière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 20:30:00

Date(s) :

2026-08-07

L’Ouvre-Boîtes, festival des Low-Tech et du faire soi-même, est de retour pour sa 6ème édition du Lundi 3 au Samedi 8 août 2026 !

C’est un festival hybride autour de la transition écologique, énergétique, économique et sociale. Plus précisément autour des low-tech des basses technologies conçues pour être utiles, durables, réparables, économes en énergie et accessibles à tous.

Un savant mélange entre ateliers, conférences, tables rondes, spectacles et temps festifs.

6 jours 100 % Low-Tech pour expérimenter, partager les connaissances et préparer l’avenir ensemble!

PROGRAMME DU VENDREDI 7 AOÛT, CHEMILLÉ CENTRE SOCIAL DU CHEMILLOIS

Une grande journée d’expérimentation collective en mode Forum Ouvert, entièrement participative et accessible à tous. Le principe ? Le programme n’est pas figé, vous venez co-construire la journée, proposer vos idées ou prêter main-forte sur un projet. Pas besoin d’être un expert, la curiosité suffit!

Des thématiques sont déjà dans la boîte à idées avec des intervenants prêts à partager pain au levain, initiation électronique Arduino, tressage, lactofermentation, pompe bélier, charrette à vélo ou encore fabrication d’une afghan box pour le développement photo.

Le déroulé de la journée

9h00 Accueil du matin autour d’une boisson chaude.

9h30 Co-construction en direct du programme de la journée avec les participants.

10h00 12h30 Sessions d’ateliers collectifs.

12h30 14h00 Repas partagé (formule sans cuisson).

14h00 17h00 Reprise des ateliers et des chantiers pratiques.

17h00 18h30 Temps de débriefing commun.

19h00 20h30 Apéro et grand dîner partagé. Le Centre Social offre la pâte à pizza et met son four à bois à disposition (pensez simplement à apporter vos garnitures !). Scène ouverte acoustique (En soirée) Avis aux musiciens, poètes, comédiens ou circassiens, amateurs comme confirmés la scène est à vous pour partager votre créativité ! RDV à 19h45 sur place pour organiser le passage. .

Centre social 5 Rue de la Gabardière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

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English :

L’Ouvre-Boîtes, the Low-Tech and Do-It-Yourself festival, is back for its 6th edition: from Monday August 3 to Saturday August 8, 2026!

L’événement L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 7 Août à Chemillé ! Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges