Animation123 balades ! Lutherie éphémère Musique dans et avec la nature Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

On repère, on cueille, on construit son instruments à partir d’éléments de la nature , on joue, et quand ça ne marche plus, on recommence…

Cette musique fugitive donne l’occasion d’observer, de comprendre, et de respecter la nature qui nous entoure!

Animation gratuite pour les adhérents.

Adhésion annuelle de 5€ à l’association .

Saint-Lézin Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

English :

Animation123 strolls! Lutherie éphémère: Music in and with nature

