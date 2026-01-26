Animation123 balades ! Lutherie éphémère Musique dans et avec la nature Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou
Saint-Lézin Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
2026-05-30
On repère, on cueille, on construit son instruments à partir d’éléments de la nature , on joue, et quand ça ne marche plus, on recommence…
Cette musique fugitive donne l’occasion d’observer, de comprendre, et de respecter la nature qui nous entoure!
Animation gratuite pour les adhérents.
Adhésion annuelle de 5€ à l’association .
Saint-Lézin Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
Animation123 strolls! Lutherie éphémère: Music in and with nature
