Printemps BIO La Fête du Lait à la ferme de l’Angevinière Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Printemps BIO La Fête du Lait à la ferme de l’Angevinière

Saint-Lézin La ferme de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vivez une immersion champêtre et gourmande au cœur de la ferme lors de cette journée nationale dédiée au monde agricole.

Marina et Antony vous ouvrent en grand les portes de leur exploitation pour une nouvelle édition de la Fête du lait . Dès 8h00, les plus matinaux peuvent assister à la traite des vaches avant de les voir rejoindre leurs pâturages à 9h00. Pour bien débuter la journée, un petit-déjeuner est proposé jusqu’à 11h00, mettant à l’honneur le lait de la ferme ainsi que les pains et brioches confectionnés la veille dans le four d’argile.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations rythment la vie de la ferme. Les apiculteurs locaux présentent le monde des abeilles grâce à une ruche vitrée, tandis qu’un jeu de piste attend les enfants. Antony propose également des visites de ses prairies pour partager sa passion pour l’agroforesterie, les haies et l’hydrologie régénérative. Pour le déjeuner, des Flammekueches sont préparées et cuites au four en terre ou au concentrateur solaire selon la météo, complétant la possibilité de pique-niquer sur l’herbe.

La journée se clôture en douceur à 16h30 avec le spectacle VIVANT de la compagnie A travers champs. Cette représentation se déroule en plein air au pied du Grand chêne, ou en salle en cas de repli. Entre pédagogie, détente et culture, cet événement invite chacun à découvrir le quotidien et les engagements de Marina et Antony à son propre rythme. .

Saint-Lézin La ferme de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 32 76 73 antonybureau@orange.fr

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English :

Experience a gourmet immersion in the heart of the farm on this national day dedicated to the world of agriculture.

L’événement Printemps BIO La Fête du Lait à la ferme de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges