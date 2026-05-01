Printemps BIO La cuisson du pain à l’Angevinière Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Printemps BIO La cuisson du pain à l’Angevinière

Saint-Lézin La ferme de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez apprendre les secrets du levain et de la cuisson au feu de bois lors d’une journée immersive dédiée à la boulangerie artisanale.

Marina et Antony vous reçoivent sur leur exploitation pour une immersion dans l’univers de la boulangerie biologique. Pour cette occasion, ils s’entourent de deux spécialistes de la confection au levain qui partageront leurs techniques artisanales avec les participants. L’objectif est de redécouvrir des gestes simples et authentiques pour créer ses propres produits sains.

Le programme de la journée est rythmé par les étapes naturelles de la panification. La matinée, de 10h à 12h, est dédiée au travail de la matière avec la préparation des différentes pâtes à pain et à brioches. Le déjeuner est un moment de convivialité simple où chaque participant apporte un plat à partager avec le groupe.

L’après-midi est consacré à l’étape cruciale de la cuisson. Les participants utilisent le four d’argile construit directement sur la ferme, permettant d’expérimenter la cuisson traditionnelle au feu de bois jusqu’à la fin de la journée à 18h. Cet atelier est réservé exclusivement à un public adulte pour garantir une transmission fluide des savoir-faire. .

Saint-Lézin La ferme de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 32 76 73 antonybureau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and learn the secrets of sourdough and wood-fired baking during an immersive day dedicated to artisan baking.

L’événement Printemps BIO La cuisson du pain à l’Angevinière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges