Scènes de pays Stellar Music Ensemble

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 21:50:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Un imaginaire céleste porteur d’histoires

Musique

Rencontre entre les musiques traditionnelles et le jazz, Stellar Music Ensemble explore les sonorités du monde et propose une musique post-folk-jazz. Leur nouveau répertoire s’intéresse à l’astrologie en lien avec nos émotions. Pour le projet Telesmatika, l’Ensemble cherche à construire une histoire collective autour des planètes et s’associe aux élèves des six écoles de musique des Mauges pour un voyage imaginaire astral.

En partenariat avec le Comité des Directeurs des Écoles de Musique (CDEM). .

Chemillé 105 Av. du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A celestial imagination full of stories

German :

Eine himmlische Vorstellungswelt als Träger von Geschichten

Italiano :

Un’immaginazione celeste piena di storie

Espanol :

Una imaginación celestial llena de historias

