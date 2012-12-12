Fête du lait à l’Angevinière Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Fête du lait à l’Angevinière

Saint-Lézin Ferme de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Marina et Antony ouvrent les portes de leur ferme à l’occasion de l’événement national La fête du lait

Célébrez la Fête du Lait à la ferme avec Marina et Antony !

Le temps d’une journée, Marina et Antony vous ouvrent leurs portes pour un programme authentique et gourmand, à vivre au rythme de la nature.

Matinée gourmande et agricole

Dès 8h Petit-déjeuner fermier (lait du jour, pains et brioches au four à bois).

8h 9h Assistez à la traite, puis au retour des vaches au pré.

Découvertes et animations tout au long de la journée

Visites guidées (agroforesterie, haies, hydrologie), expo photos et atelier abeilles avec ruche vitrée.

Pour les enfants Grand jeu de piste ludique.

Pause déjeuner Flammekueches (cuites au four ou au concentrateur solaire !) ou pique-nique libre sur place.

Le temps fort

À 17h Spectacle Vivant (Cie À travers Champs) au pied du grand chêne.

(Pensez à votre plaid ou chaise pour un confort optimal !)

Entrée libre toute la journée, venez quand vous voulez ! .

Saint-Lézin Ferme de l’Angevinière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 32 76 73 antonybureau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marina and Antony open the doors of their farm for the national event La fête du lait (Milk Festival)

L’événement Fête du lait à l’Angevinière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges