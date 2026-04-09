Exposition temporaire Graines de beauté Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Exposition temporaire Graines de beauté

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez dans cette exposition photos d’Angers, l’univers incroyable des graines, leur beauté, leur diversité et les incroyables stratagèmes mis en place pour conquérir de nouveaux territoires.

L’approche artistique du photographe angevin, Fabien Fougeroux, mêlée aux textes du botaniste Pascal Lacroix, à la fois pédagogiques et humoristiques, en font une exposition originale et poétique. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

In this photo exhibition from Angers, discover the incredible world of seeds, their beauty, diversity and the incredible stratagems used to conquer new territories.

L’événement Exposition temporaire Graines de beauté Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges