Animation 123 jardin ! Partez à la découverte des oiseaux et leurs chants Chemillé-en-Anjou

Animation 123 jardin ! Partez à la découverte des oiseaux et leurs chants

Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:45:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Partez à la découverte des oiseaux et leurs chants

A la rencontre des oiseaux communs et moins communs de Chemillé. Identification avec les yeux, des jumelles et si on ne les voit pas … avec leurs chants.

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .

Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

English :

Discover birds and their songs

