Animation 123 jardin ! Partez à la découverte des oiseaux et leurs chants Chemillé-en-Anjou

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-06-06 09:45:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
2026-06-06
Partez à la découverte des oiseaux et leurs chants
A la rencontre des oiseaux communs et moins communs de Chemillé. Identification avec les yeux, des jumelles et si on ne les voit pas … avec leurs chants.
Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .
Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
English :
Discover birds and their songs
