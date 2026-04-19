Fêtons les plantes médicinales bio et locales Bio-logique Chemillé-en-Anjou
Fêtons les plantes médicinales bio et locales Bio-logique Chemillé-en-Anjou samedi 6 juin 2026.
Chemillé-en-Anjou
Fêtons les plantes médicinales bio et locales
Bio-logique Avenue du général de gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez à la rencontre de producteurs passionnés et d’une naturopathe pour échanger autour des bienfaits des plantes médicinales bio de notre région.
Le magasin Bio-logique vous invite à un moment de partage et de découverte dédié aux plantes médicinales biologiques et locales. Cet événement met en avant les acteurs de notre territoire à travers des moments de partage enrichissants.
Pour cette occasion, six productrices et producteurs du Maine-et-Loire se réunissent afin de vous présenter leur travail. Une naturopathe sera également présente pour vous accompagner. Ensemble, ils vous proposeront des conseils personnalisés, des découvertes variées et des explications détaillées sur les vertus et l’usage des plantes médicinales.
Tout au long de cet événement, vous aurez la possibilité d’échanger librement avec ces professionnels et d’effectuer des achats directement sur place pour prolonger l’expérience chez vous. .
Bio-logique Avenue du général de gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 38 80 magasin.chemille@bio-logique.bio
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English :
Come and meet passionate producers and a naturopath to discuss the benefits of our region’s organic medicinal plants.
L’événement Fêtons les plantes médicinales bio et locales Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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