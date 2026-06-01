FÊTONS les plantes médicinales et aromatiques LOCALES, Zone commerciale de l’Astrée, Chemillé-en-Anjou

FÊTONS les plantes médicinales et aromatiques LOCALES Samedi 6 juin, 10h00 Zone commerciale de l’Astrée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Si vous saviez tout ce que l’on peut faire avec nos plantes aromatiques locales…

Au programme

Venez rencontrer nos 6 producteurs locaux qui vous parleront infusion, distillat, hydrolat, baume, eau florale, huiles essentielles…

Ces passionné·e·s du végétal mettront tous vos sens en éveil : voir, toucher, goûter la diversité des plantes locales.

Cette journée au magasin Bio-Logique sera animée par Les Jardins de Gogane, PAM bio d’Anjou, Cailleau Herbio, Aubance Essentielle, Disamare, Au Petit Champ.

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Si vous saviez tout ce que l’on peut faire avec nos plantes aromatiques locales…