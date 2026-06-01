FÊTONS les plantes médicinales et aromatiques LOCALES, Zone commerciale de l’Astrée, Chemillé-en-Anjou
FÊTONS les plantes médicinales et aromatiques LOCALES, Zone commerciale de l’Astrée, Chemillé-en-Anjou samedi 6 juin 2026.
FÊTONS les plantes médicinales et aromatiques LOCALES Samedi 6 juin, 10h00 Zone commerciale de l’Astrée Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Si vous saviez tout ce que l’on peut faire avec nos plantes aromatiques locales…
Au programme
Venez rencontrer nos 6 producteurs locaux qui vous parleront infusion, distillat, hydrolat, baume, eau florale, huiles essentielles…
Ces passionné·e·s du végétal mettront tous vos sens en éveil : voir, toucher, goûter la diversité des plantes locales.
Cette journée au magasin Bio-Logique sera animée par Les Jardins de Gogane, PAM bio d’Anjou, Cailleau Herbio, Aubance Essentielle, Disamare, Au Petit Champ.
Zone commerciale de l’Astrée Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bio-logique.bio/ »}, {« type »: « email », « value »: « magasin.chemille@bio-logique.bio »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 65 38 80 »}]
Si vous saviez tout ce que l’on peut faire avec nos plantes aromatiques locales…
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Exposition temporaire Graines de beauté Chemillé Chemillé-en-Anjou 2 juin 2026
- Planter sa jardinière d’aromatiques Chemillé Chemillé-en-Anjou 3 juin 2026
- Fêtons les plantes médicinales bio et locales Bio-logique Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- Animation 123 jardin ! Partez à la découverte des oiseaux et leurs chants Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026
- Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement au Château de La Tourlandry, Le Château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou 6 juin 2026