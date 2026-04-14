Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement au Château de La Tourlandry, Le Château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou

Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement au Château de La Tourlandry 6 et 7 juin Le Château de La Tourlandry Maine-et-Loire

Entrée : 7 €

– l’exposition « Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement »

– la Tisanerie de l’Empereur – Bar à Thés & Fleurs du Château

– l’audioguide et la visite permanente des parcs et jardins

– l’animation ArboriFolia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement

Cette année au Château de La Tourlandry

Exposition Ephémère « Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement »

« Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement » la Tisanerie de l’Empereur – Bar à Thés & Fleurs du Château

l’audioguide et la visite permanente des parcs et jardins

l’animation ArboriFolia

Une Promenade pour saisir le Temps

Cette année, le parc se donne à voir dans un état singulier. Celui d’une nature qui, après dix années de plantations, de transformations et de patience, entre dans un temps de repos. En 2026, le végétal semble ralentir, reprendre souffle, se ressourcer, pour mieux renouveler la biodiversité qu’il abrite. Ce moment suspendu devient une occasion rare : celle de regarder autrement. L’ occasion de saisir les rythmes du vivant, de mesurer ce que dix années ont déjà inscrit dans le paysage, ce que seul le temps sait révéler.

Sous le thème « Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement », quatre notions traversent l’expérience :

Le temps long du végétal ,

, Le temps de comprendre la nature ,

, Le temps du repos ,

, Et enfin la mesure du temps dans le paysage, à travers la présence discrète mais profonde du château. Bâtiment historique qui donne sens, perspective et mémoire aux jardins qui l’entourent.

Chaque visiteur pourra profiter d’une promenade libre, d’une durée pouvant aller jusqu’à deux heures. Pensée comme une rétrospective sur l’évolution du parc depuis 2016 et sur le travail de reforestation engagé sur le domaine. En écho au thème national consacré à la vue, le parcours permettra d’observer, à travers des images, panneaux et vues comparées, les métamorphoses du Perma Parc et des paysages du château entre passé et présent.

Ici, le regard devient un véritable outil de lecture. Il permet de comprendre l’épaisseur des saisons, la lenteur des implantations, les équilibres retrouvés, et la façon dont le vivant reprend sa place dans un site patrimonial.

La Tisanerie, Le Bar à Thés & Fleurs : le temps des fleurs, au bord de l’eau

Les visiteurs pourront également profitez de l’ouverture de saison de la Tisanerie de l’Empereur, installée sous les grands arbres, au bord des douves. Dans ce cadre propice à la contemplation, la pause gourmande prolonge naturellement l’expérience visuelle du parc.

La carte associe dégustation botanique et découverte culturelle. Infusions, thés et tisanes, dont certaines sont élaborées à partir de plantes cultivées sur le domaine.Chaque boisson s’accompagne d’une dimension de lecture et de transmission.

Un audioguide pour explorer le patrimoine vert du château

Tout au long de la visite, un audioguide sur la visite permanente du parc permettra d’approfondir la découverte du domaine. Ce circuit permanent propose une immersion dans le patrimoine vert du château, tout en explorant les sciences du végétal au XIXe siècle. Le regard se prolonge alors par l’écoute, et la promenade devient aussi une traversée historique, scientifique et paysagère.

ArboriFolia : rencontre avec l’arbre totem

Parmi les animations proposées, ArboriFolia invite chacun à une rencontre plus personnelle avec le monde végétal. Inspirée des calendriers celtes et gaulois, cette activité propose d**’identifier son arbre totem en observant les essences présentes dans le parc**.

Une invitation à ralentir

Au Château de la Tourlandry, le paysage ne se livre pas d’un seul regard. Il se découvre par strates, entre traces du passé, élans du vivant et promesse de renouveau.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger cette expérience, le domaine invite aussi à séjourner sur place. S’offrir une nuit dans l’atmosphère du château. Goûter au bien-être inspiré du végétal, et à laisser le temps devenir, pour quelques heures encore, un luxe véritable.

Le Château de La Tourlandry Château de La Tourlandry, Allée de Maillé, La Tourlandry Chemillé-en-Anjou 49120 La Tourlandry Maine-et-Loire Pays de la Loire 07 60 42 65 63 https://chateaudelatourlandry.org/ http://chateaudelatourlandry.fr Privilégiez le stationnement aux abords de l’église Saint-Vincent, puis accès à pied par le parc du vieux clocher de la Tourlandry.

Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardins en mouvement

©amischâteaudelatourlandry