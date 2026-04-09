Planter sa jardinière d’aromatiques Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Planter sa jardinière d’aromatiques

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Quelques plantes aromatiques, une jardinière et un peu de déco et votre fenêtre de cuisine se transforme en petit jardin aussi beau qu’utile.

L’animateur vous guidera dans la plantation de la jardinière, vous donnera quelques conseils d’entretien.

Vous concevrez également de jolies étiquettes pour ne pas oublier le nom des plantes.

Une réservation moins de 18 ans nécessite d’être accompagnée d’une réservation adulte.

La sélection d’un tarif réduit lors d’un achat en ligne devra être justifiée le jour de l’animation. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

A few aromatic plants, a planter and a little decoration transform your kitchen window into a small garden as beautiful as it is useful.

L’événement Planter sa jardinière d’aromatiques Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges