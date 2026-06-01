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Fêtons les 40 ans du réseau Biocoop !, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou

Fêtons les 40 ans du réseau Biocoop !, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou

Fêtons les 40 ans du réseau Biocoop !, Biocoop Cholet, Chemillé-en-Anjou samedi 6 juin 2026.

Lieu : Biocoop Cholet

Adresse : Biocoop Cholet

Ville : 49120 Chemillé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fêtons les 40 ans du réseau Biocoop ! Samedi 6 juin, 09h00 Biocoop Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

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