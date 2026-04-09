Atelier Découverte de la ruche Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Découverte de la ruche

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-04

Découvrez le monde des abeilles, en tenue d’apiculteur

Vous pourrez ouvrir la ruche (sous réserve de possibilité) et rencontrer leurs habitants.

Vous explorerez les différents usages des produits de la ruche et les dégusterez. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Discover the world of bees, in beekeeper?s clothing

L’événement Atelier Découverte de la ruche Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges