Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Stock-car de Neuvy-en-Mauges

NEUVY-EN-MAUGES La Guigneraie (Neuvy-en-Mauges) Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Assistez à un sport spectacle mécanique impressionnant où les pilotes s’affrontent sur un circuit fermé pour remporter le Grand Prix.

Le Comité des Fêtes de Neuvy-en-Mauges revient avec son Stock car annuel, un événement mécanique réunissant les véhicules sur un circuit ovale de moins de 200 mètres. Les amateurs de sensations fortes pourront observer les pilotes s’engager dans une compétition rythmée par des accélérations, des bousculades et des tonneaux volontaires.

Chaque concurrent est suivi sur le bord de la piste par un pointeur chargé de comptabiliser les tours et les cascades afin d’établir le classement final. Les participants recevront ensuite des coupes et des lots divers en fin de journée. En parallèle des courses, le public pourra également découvrir une exposition de vieux tracteurs installée sur le site.

Les animations s’organisent sur deux journées avec des horaires spécifiques

– Le samedi, les courses se déroulent de 16h30 à minuit, suivies d’une soirée disco animée par FDJ et d’un feu d’artifice.

– Le dimanche, les épreuves reprennent à partir de 10h30 jusqu’à 20h.

Un service de bar et de restauration sur place est mis à disposition tout au long du week-end pour l’ensemble des visiteurs. .

NEUVY-EN-MAUGES La Guigneraie (Neuvy-en-Mauges) Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 86 77 44

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English :

Come see %E0 an impressive motor sports spectacle where drivers compete on a closed circuit to win the Grand Prix.

L’événement Stock-car de Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges