Atelier Fabriquer son papier au Jardin Camifolia CHEMILLE Chemillé-en-Anjou
Atelier Fabriquer son papier au Jardin Camifolia CHEMILLE Chemillé-en-Anjou mardi 21 juillet 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier fabriquer son papier
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22
Du papyrus à l’ortie, découvrez les plantes qui permettent de fabriquer du papier.
Fabriquez vous-même votre carte postale recyclée ensemencée ou incrustée de fleurs. Vous repartirez également avec des idées de papeterie upcyclée pour ne plus gaspiller de papier !
Atelier à partir de 10 ans Sur réservation .
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
From papyrus to nettle, discover the plants used to make paper.
L’événement Atelier fabriquer son papier Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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