Balade Historique et Gourmande à La Tourlandry/La Salle de Vihiers Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Balade Historique et Gourmande à La Tourlandry/La Salle de Vihiers

La Tourlandry Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir AUTREMENT L’histoire de l’insurrection vendéenne au cœur des Mauges et l’histoire de la reconstruction !

L’Association pour la Valorisation du Patrimoine Local (AVPL) vous invite à participer à sa Balade Historique et Gourmande, une journée placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du partage autour de l’histoire locale.

Le rendez-vous est fixé à 9h30 à la salle paroissiale de La Tourlandry, située à droite de l’église. Les participants seront accueillis autour d’un café offert avant la présentation du programme et des six guides qui animeront la journée. Une introduction permettra de replonger dans l’histoire de La Tourlandry durant les Guerres de Vendée.

La matinée sera consacrée à la découverte du patrimoine local avec la visite du Vieux Clocher, la présentation du presbytère et de l’incroyable trésor mis au jour en 1984 (assignats, bons Stofflet, calice…), ainsi qu’une évocation de figures marquantes telles que Jean Réveillère et François Hy. La balade des prisonnières , illustrée par des projections de documents d’époque, et la visite de l’église de La Tourlandry viendront compléter ce parcours historique.

Un apéritif offert par l’AVPL en présence des élus clôturera la matinée, avant le déjeuner servi au restaurant de la mairie, chez Kévin et Aurélie, à La Tourlandry.

L’après-midi se poursuivra par une balade patrimoniale ponctuée de plusieurs étapes la chapelle des Treize Croix, l’église Saint-Georges de Saint-Georges-des-Gardes et ses présentations historiques, la chapelle des Sœurs et l’histoire de la création de l’abbaye, avant la découverte du sanctuaire des Gardes.

La journée s’achèvera vers 18h30 à la Salle des Énergies aux Gardes autour d’une collation et du verre de l’amitié, dans un cadre propice aux échanges et à la contemplation du site.

Cette journée sera animée par six passionnés d’histoire locale, originaires de La Tourlandry, Chemillé et Saint-Georges-des-Gardes, qui partageront leurs connaissances et leur attachement à ce patrimoine exceptionnel..

Déjeuner inclus. Sur réservation uniquement auprès de l’AVPL.

Cette balade fait partie d’un programme global de 10 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .

La Tourlandry Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 20 67 03 avpl.tourlandry@gmail.com

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English :

Come and discover AUTREMENT the history of the Vendée insurrection in the heart of the Mauges and the history of reconstruction!

L’événement Balade Historique et Gourmande à La Tourlandry/La Salle de Vihiers Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges