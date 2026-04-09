Atelier Fabriquer ses couleurs Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Fabriquer ses couleurs Chemillé Chemillé-en-Anjou jeudi 16 juillet 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Fabriquer ses couleurs
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-18
Le jardin des plantes tinctoriales regorgent de plantes que l’on peut utiliser pour fabriquer sa palette de peinture !
L’animateur vous donnera les secrets pour transformer ses plantes en aquarelles, gouaches, fusain et encres. .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
The tinctorial plant garden is full of plants you can use to make your own paint palette!
L’événement Atelier Fabriquer ses couleurs Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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