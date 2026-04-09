Atelier Fabriquer ses couleurs Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Fabriquer ses couleurs

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-18

Le jardin des plantes tinctoriales regorgent de plantes que l’on peut utiliser pour fabriquer sa palette de peinture !

L’animateur vous donnera les secrets pour transformer ses plantes en aquarelles, gouaches, fusain et encres. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

The tinctorial plant garden is full of plants you can use to make your own paint palette!

L’événement Atelier Fabriquer ses couleurs Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges