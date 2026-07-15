Les Estivales de Carpe Diem Domaine de la Morosière Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Les Estivales de Carpe Diem

Domaine de la Morosière 4 La Morosière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-15

Assistez à une représentation théâtrale en plein air au cœur du Domaine de la Morosière avec la pièce de théâtre La Cerisaie d’Anton Tchekhov

L’association culturelle Carpe Diem propose une pièce de théâtre jouée en plein air au Domaine de la Morisière, mis en scène par Stéphane Belland. Cet événement convie les spectateurs à s’installer dans des tribunes d’une capacité de 250 personnes pour découvrir une œuvre classique du répertoire théâtral.

Le programme de la soirée s’articule autour de la pièce La Cerisaie d’Anton Tchekhov. L’intrigue suit le personnage de Lioubov, de retour dans sa propriété familiale après plusieurs années à l’étranger. Face à une société russe en pleine mutation, elle et sa famille tentent de sauver leur domaine et sa cerisaie remarquable, menacés par la ruine et convoités par leur voisin entrepreneur Lopakhine. Cette œuvre se présente comme une comédie légère et nostalgique mettant en scène des personnages attachants confrontés à un monde qui change.

Pour l’organisation de votre soirée, l’accueil du public débute à partir de 20 h 15, et l’entrée en scène des comédiens est fixée à 21 h 00. Le placement est libre, à l’exception des deux premiers rangs centraux qui sont réservés pour l’accessibilité des personnes malentendantes ou à mobilité réduite. Les spectateurs ont la possibilité d’apporter leur propre coussin ou un siège pliant pour leur confort, et il est conseillé de prévoir de quoi se couvrir en raison de la fraîcheur des soirées en plein air. En amont du spectacle, il est également possible de s’installer au bord de l’étang à proximité pour un pique-nique Zéro déchet . .

Domaine de la Morosière 4 La Morosière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 71 73 78 55 carpediem.chemille@gmail.com

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English :

Come see an outdoor theater performance in the heart of the Domaine de la Morosière featuring Anton Chekhov’s play *The Cherry Orchard*

L’événement Les Estivales de Carpe Diem Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges