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Atelier Se déguiser au jardin Chemillé Chemillé-en-Anjou

Atelier Se déguiser au jardin Chemillé Chemillé-en-Anjou jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Chemillé

Adresse : 1 rue de l'Arzillé

Ville : 49120 Chemillé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8.5 8.5 8.5

Chemillé-en-Anjou

Atelier Se déguiser au jardin

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-25

Ailes de fée, baguette magique, couronne de roi, masques végétaux… Venez fabriquer de quoi se déguiser avec les éléments du jardin.
Un moment à passer en famille pour retrouver notre âme d’enfant. Accompagné par l’animateur dans vos réalisations, les enfants pleins d’imagination nous transporterons dans leurs univers magiques !   .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98  contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Fairy wings, magic wands, king’s crowns, plant masks? Come and make your own disguise with elements from the garden.

L’événement Atelier Se déguiser au jardin Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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