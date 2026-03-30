Atelier Fabriquer son mini-jardin de fées CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Fabriquer son mini-jardin de fées

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Cette année la féérie s’invite de nouveau au jardin.

Venez fabriquer un mini-jardin à taille de fée. Les fées de votre jardin vous remercieront du cadeau que vous leur faites.

Atelier à partir de 6 ans Sur réservation .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

This year, the garden is once again the place to be.

L’événement Atelier Fabriquer son mini-jardin de fées Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges