Atelier Limonades et Sirops au Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Limonades et Sirops au Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 29 juillet 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Limonades et Sirops
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30
Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales !
C’est l’heure du rafraîchissement ! Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! Une découverte originale, colorée et gustative des saveurs du jardin. Nous vous donnerons le secret de fabrication du célèbre Cami-Cola et du Cami-tonic ! Pour emmener une création du jour, apportez 1 bouteille en verre.
Sur réservation A partir de 6 ans .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come with your family or friends to prepare lemonades and syrups made from plants to flavor your summer drinks!
L’événement Atelier Limonades et Sirops Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Animation123 jardin ! Atelier fabrication de structures-tuteurs pour le potager Chemillé Chemillé-en-Anjou 25 avril 2026
- Récital de piano au château du Martreil Myriam Blardone Le Martreil Chemillé-en-Anjou 26 avril 2026
- Circuit touristique de Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée « Le sentier du Montatais » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée de l’Oyon Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026