Chemillé-en-Anjou

Atelier Limonades et Sirops

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-30

Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales !

C’est l’heure du rafraîchissement ! Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! Une découverte originale, colorée et gustative des saveurs du jardin. Nous vous donnerons le secret de fabrication du célèbre Cami-Cola et du Cami-tonic ! Pour emmener une création du jour, apportez 1 bouteille en verre.

Sur réservation A partir de 6 ans .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Come with your family or friends to prepare lemonades and syrups made from plants to flavor your summer drinks!

L’événement Atelier Limonades et Sirops Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges