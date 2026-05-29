Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Valanjou Chemillé-en-Anjou dimanche 26 juillet 2026.

Chemillé-en-Anjou

Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL

Valanjou Château de Gonnord Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Une bouffée d’art, de rires et de vive émotion s’invite près de chez vous laissez-vous transporter par une création théâtrale vibrante et accessible à tous.

Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, du 2 juillet au 9 août, pour jouer deux spectacles dans 41 villages. La TRPL s’arrêtera à Valanjou le 26 juillet pour une représentation du spectacle Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

Synopsis Une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre curiosité et incompréhension, artistes et villageois se rencontrent et, parfois, s’affrontent. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité de l’art dans notre quotidien.

Sans réservation

Durée 1h50

Tout public, dès 10 ans

Sensibilité sonore coups de feu

Avec Jean-Baptiste Breton, Isabelle Brochard, Camille de La Guillonnière, Jacques Hadjaje, Frédéric Lapinsonnière, Lucas Martin-Dupré, Raphaël Mostais, Aude Pons, Louise Portais et Jessica Vedel. Mise en scène Camille de La Guillonnière. Collaboration artistique Jessica Vedel. Lumière Yannick Besson & Lucas Martin-Dupré. Régie Lucas Martin-Dupré. Costumes Anne-Claire Ricordeau .

Valanjou Château de Gonnord Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr

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English :

A breath of art, laughter and emotion is coming to your home: let yourself be transported by a vibrant theatrical creation accessible to all.

L’événement Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges