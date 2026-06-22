Randonnée des Plantes Médicinales à Chemillé Salle de l’Avault Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Randonnée des Plantes Médicinales à Chemillé

Salle de l’Avault Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Explorez les paysages des Mauges à votre rythme lors de cette traditionnelle journée conviviale au départ de Chemillé-en-Anjou.

La célèbre Randonnée des Plantes Médicinales est de retour pour sa 38ème édition. Organisé en collaboration avec les clubs locaux de cyclotourisme, de VTT et de randonnée pédestre (affiliés FFCT et FFRP), cet événement rassemble chaque année les amoureux de nature, les sportifs et les familles pour une déconnexion totale au cœur du territoire.

Pour satisfaire toutes les envies, une large palette de parcours est proposée.

– Les cyclistes sur route pourront se mesurer à trois circuits de 50, 70 ou 80 kilomètres.

– Les adeptes de VTT auront également le choix entre trois itinéraires de 31, 39 ou 51 kilomètres.

– Enfin, les marcheurs ne seront pas en reste avec pas moins de cinq boucles pédestres allant de 8 à 22 kilomètres (8, 10, 14, 16 et 22 km), idéales pour s’adapter au niveau de chacun.

Les inscriptions se déroulent en matinée, de 7h30 à 10h00.

Pour parfaire cette journée, un café d’accueil est offert au départ, des ravitaillements sont prévus sur l’ensemble des parcours et un repas attend les participants à l’arrivée (pensez à apporter votre gobelet).

En bonus, votre feuille de parcours vous ouvrira gratuitement les portes du Jardin Camifolia durant l’après-midi pour prolonger la découverte de manière bucolique. .

Salle de l’Avault Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 05 26 49

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English :

Explore the landscapes of the Mauges at your own pace during this traditional, friendly day-long event starting in Chemillé-en-Anjou.

L’événement Randonnée des Plantes Médicinales à Chemillé Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges