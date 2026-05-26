L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 5 Août à Saint Lézin ! Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 5 Août à Saint Lézin !

Saint-Lézin 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :

2026-08-05

L’Ouvre-Boîtes, festival des Low-Tech et du faire soi-même, est de retour pour sa 6ème édition du Lundi 3 au Samedi 8 août 2026 !

C’est un festival hybride autour de la transition écologique, énergétique, économique et sociale. Plus précisément autour des low-tech des basses technologies conçues pour être utiles, durables, réparables, économes en énergie et accessibles à tous.

Un savant mélange entre ateliers, conférences, tables rondes, spectacles et temps festifs.

6 jours 100 % Low-Tech pour expérimenter, partager les connaissances et préparer l’avenir ensemble!

PROGRAMME DU MERCREDI 5 AOÛT, SAINT-LÉZIN UN PAS DE CÔTÉ

Une grande journée d’ateliers collectifs, d’artisanat sauvage et de spectacle de 9h30 à 20h30. Pique-nique partagé le midi.

– Parlons toiles ! Les habitats légers (9h30-12h30 | Gratuit | Sur inscription, 10 places) Montage collectif d’un grand chapiteau multicolore de 9 mètres, présentation inédite de la Yourlotte (habitat nomade) et une heure de discussion ouverte sur la low-tech appliquée aux habitats légers. Public ado-adulte.

– Feu par friction Allumer le feu ! (10h-12h | 30€ par kit | Sur inscription, 10 places) Apprenez la technique de base pour créer un briquet 100% naturel ou allumer votre barbecue. Vous repartez avec votre matériel fabriqué. Dès 10 ans accompagné (possibilité d’être à plusieurs sur un même kit).

– Marmites norvégiennes en tissu (10h-17h | 30€ | Sur inscription, 8 places) Fabriquez votre marmite en tissu pour économiser de l’énergie lors de vos futures cuissons. Apportez votre machine et votre nécessaire à couture (prêt de machine possible). Public ado-adulte.

– Chantier Porte-voix Low-Tech (10h-17h | Gratuit | Sur inscription, 8 places) Chantier collectif de création et fabrication d’un porte-voix géant et mobile pour le site, afin d’annoncer les spectacles tout en préservant l’environnement. Public ado-adulte.

– Fresque des Low-Tech (14h-17h | Prix libre | Sur inscription, 16 places) Un atelier ludique d’intelligence collective basé sur les données scientifiques de l’UNEP pour comprendre les limites du système technique actuel et imaginer des solutions. Animé par la coopérative CAP Lowtech. Dès 15 ans.

– Bricolage ludique Venez jouer ! (14h-17h | Prix libre, conseillé 4€ | Sur inscription, 20 places) Atelier d’expérimentation et de création collective de petits jeux simples à partir de matériaux de récupération. Animé par Faire Jeux de Tout Bois. Dès 8 ans.

– Teinture végétale (15h-17h | 30€ par kit | Sur inscription, 10 places) Apprenez les bases de la teinture sur coton. Vous repartez avec votre création et un livret récapitulatif. Dès 16 ans (plusieurs personnes possibles sur un même kit).

– Soirée Spectacle à 20h30 (Prix libre, conseillé 6€) Changement de braquet par la Compagnie Le Nid (Théâtre et Objets). L’histoire de Nathalie, partagée entre sa carrière d’avocate et ses convictions écologiques naissantes suite à son initiation au vélo. (Restauration possible dès 19h sur place au Bar d’à Côté). .

Saint-Lézin 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

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English :

L’Ouvre-Boîtes, the Low-Tech and Do-It-Yourself festival, is back for its 6th edition: from Monday August 3 to Saturday August 8, 2026!

L’événement L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 5 Août à Saint Lézin ! Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges