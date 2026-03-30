Atelier breuvage botanique au Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier breuvage botanique

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06

Envie d’un peu d’originalité dans vos boissons refraîchissantes ? La nature et le jardin recèlent de trésors à boire !

C’est promis, il n’est pas question de grimoires ou de potions magiques mais uniquement de délicieuses recettes de boissons rafraîchissantes avec des plantes originales. Pour emmener une création du jour, apportez 1 bouteille en verre.

Atelier à partir de 10 ans Sur réservation .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a little originality in your refreshing drinks? Nature and the garden are full of drinking treasures!

L’événement Atelier breuvage botanique Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges