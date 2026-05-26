L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 6 Août à Chemillé ! Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 6 Août à Chemillé !

Chemillé 28 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 20:30:00

Date(s) :

2026-08-06

L’Ouvre-Boîtes, festival des Low-Tech et du faire soi-même, est de retour pour sa 6ème édition du Lundi 3 au Samedi 8 août 2026 !

C’est un festival hybride autour de la transition écologique, énergétique, économique et sociale. Plus précisément autour des low-tech des basses technologies conçues pour être utiles, durables, réparables, économes en énergie et accessibles à tous.

Un savant mélange entre ateliers, conférences, tables rondes, spectacles et temps festifs.

6 jours 100 % Low-Tech pour expérimenter, partager les connaissances et préparer l’avenir ensemble!

PROGRAMME DU JEUDI 6 AOÛT, CHEMILLÉ LE CERCLE POINTU

Une grande journée en accès libre ou sur inscription (9h-20h30) pour découvrir le jardin Low-Tech sous toutes ses formes. Repas partagé ou Foodtruck La Carlo’Lo le midi (spécialités siciliennes, options VG/Sg, entre 8 et 10€).

Les Ateliers Libres (En continu, sans inscription)

– Froissartage (10h-12h & 14h30-17h | Prix libre) Technique d’assemblage en bois brut sans clou ni vis pour réaliser du mobilier extérieur. Public ado-adulte.

– Plantoirs en bois (10h-12h & 15h-17h | Prix libre) Fabrication guidée de petits outils de jardinage à main. Public ado-adulte.

– Forge ouverte (10h-17h | Gratuit) Découverte du métier de forgeron et démonstration de façonnage d’une griffe de jardin et d’un couteau.

– Dôme géodésique (10h-17h | Prix libre) Construction collective de l’ossature d’un dôme géodésique. Chaque participant assemble son triangle. Public ado-adulte.

Zone de gratuité (Toute la journée)

– Espace d’échange, de troc et de don d’outils et d’habits de jardin en double.

– Espace textile Low-Tech (Toute la journée) Expérimentation libre du tricot, crochet, cardage et filage avec des bénévoles.

Les Ateliers Spécifiques (Sur inscription)

– Fusain Low-Tech (9h-10h30 | Prix libre, conseillé 10€ | 10 places) Apprenez à fabriquer du fusain de dessin à l’aide d’un rocket stove. Public ado-adulte.

– Balade vannerie sauvage (9h30-12h ou 14h-16h30 | Prix libre | 16 places) Sortie familiale nature pour concevoir un arc, des flèches et un carquois avec ce que l’on ramasse. Parents-enfants (apportez votre couteau).

– Visite jardin Aquaponie (10h-12h ou 14h-16h | Prix libre | 9 places) Découverte guidée du jardin de Christophe Puel à Chanzeaux, passionné par cet écosystème mêlant plantes et poissons. Tout public (départ groupé en covoiturage depuis le Cercle Pointu).

– Ateliers couture récup’ (Prix libre, conseillé 15€ | 6 places par atelier) 3 choix à partir de textiles usagés Tablier de jardin (9h30-12h30), Plaid de pique-nique (14h30-17h30) ou Oriflammes de jardin (14h30-17h30). Accessible débutants.

– Ateliers vannerie fine (Prix libre, conseillé 10€ | 10 places par atelier) Réalisation de Bouquets de moisson avec des graminées sauvages (10h-12h30) ou d’un Petit panier tressé en massette et écorces (14h30-17h). Dès 9 ans.

– Savon & Baume du bricoleur (10h-12h ou 14h-16h | 30€ | 10 places par session) Fabriquez et repartez avec un savon spécial mains encrassées et un baume soin après-jardin. Dès 12 ans (gratuit pour l’enfant qui accompagne sans repartir avec un kit).

– Cuisine Low-Tech (14h-17h | Prix libre | 12 places) Découvrez et utilisez des outils de cuisson alternatifs (four solaire, rocket stove) avec l’association Horizon Bocage. Public adulte et familles.

Soirée Film & Débat à 20h30 (Prix libre | 49 places) Projection de Vivre en ce jardin (Un choix radical), documentaire de 52 min retraçant l’aventure écologique, artistique et politique d’un couple ayant créé un grand jardin de subsistance en bordure de marais en 1970. Suivi d’un débat. (Restauration repas partagé le soir ou dégustation des plats cuisinés l’après-midi à prix libre). .

Chemillé 28 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

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English :

L’Ouvre-Boîtes, the Low-Tech and Do-It-Yourself festival, is back for its 6th edition: from Monday August 3 to Saturday August 8, 2026!

L’événement L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée du 6 Août à Chemillé ! Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges