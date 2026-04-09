Le jardin des tout-petits au mois de septembre Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Le jardin des tout-petits au mois de septembre

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:30:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes des animations spécialement conçues pour eux !

Au fil des quatre saisons, les enfants âgés de 3 à 6 ans s’éveillent et s’émerveillent au jardin. Pour le mois de septembre, on fabrique une petite bête en matériaux récoltés dans le jardin, on fabrique des cookies et on déguste le goûter tous ensemble. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Jardin Camifolia offers a range of activities specially designed for youngsters!

L’événement Le jardin des tout-petits au mois de septembre Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges