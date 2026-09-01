C’est quoi ton entreprise ? Au Fournil du Val de Loire Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Au Fournil du Val de Loire

Montjean-sur-Loire 26 avenue Jeanne d’Arc Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:00:00

fin : 2026-10-10 10:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une boulangerie pâtisserie

Qui n’a jamais succombé à l’odeur du pain fraîchement sorti du four ou d’un croissant tout chaud ? L’amour du métier, le souci du savoir-faire et le travail des produits locaux sont l’essence même de cette boulangerie artisanale. La visite vous dévoilera le métier de boulanger comme celui de pâtissier, pour finir sur une note gourmande avec une dégustation.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Montjean-sur-Loire 26 avenue Jeanne d’Arc Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

Discover what goes on behind the scenes of a bakery and pastry shop

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Au Fournil du Val de Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges