C’est quoi ton entreprise ? Basaltik Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Laurent-du-Mottay · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
C’est quoi ton entreprise ? Basaltik
Saint-Laurent-du-Mottay 5 Impasse de la Tour Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-23 2026-10-24
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un céramiste
Rencontrez Quentin Colas, artisan porcelainier à Saint-Laurent-du-Mottay. Au sein de son atelier, découvrez son savoir-faire et son univers à travers ses réalisationsde pièces décoratives. Plongez dans les coulisses de la fabrication d’une pièce emblématique de l’atelier et découvrez les différentes étapes nécessaires à sa réalisation. De la matière première à la pièce finie la porcelaine n’aura plus aucun secret pour vous.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre 10h
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Saint-Laurent-du-Mottay 5 Impasse de la Tour Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What’s your business? A behind-the-scenes look at a ceramist’s work
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Basaltik Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Exposition Contenir l’ouragan par Daniel Van de Velde Mauges-sur-Loire 11 septembre 2026
- Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à la Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 11 septembre 2026
- Grande soirée de clôture de la saison à La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026
- Fête des possibles à la Pommeraye La Ferme du Petit Clos Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026
- Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026