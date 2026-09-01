C’est quoi ton entreprise ? Basaltik Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Basaltik

Saint-Laurent-du-Mottay 5 Impasse de la Tour Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-24 11:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-23 2026-10-24

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un céramiste

Rencontrez Quentin Colas, artisan porcelainier à Saint-Laurent-du-Mottay. Au sein de son atelier, découvrez son savoir-faire et son univers à travers ses réalisationsde pièces décoratives. Plongez dans les coulisses de la fabrication d’une pièce emblématique de l’atelier et découvrez les différentes étapes nécessaires à sa réalisation. De la matière première à la pièce finie la porcelaine n’aura plus aucun secret pour vous.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10h

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Saint-Laurent-du-Mottay 5 Impasse de la Tour Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? A behind-the-scenes look at a ceramist’s work

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Basaltik Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges