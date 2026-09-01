C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme ZA de Ribotte Mauges-sur-Loire
samedi 3 octobre 2026 · ZA de Ribotte · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme
ZA de Ribotte Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-31 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-11 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’univers d’une chocolaterie artisanale
Artisan chocolatier depuis 1927, Lorenne et Antoine gèrent aujourd’hui l’entreprise familiale en favorisant des approvisionnements locaux et éthiques. Un savoir-faire artisanal qui se perpétue et joue avec des chocolats de qualité de 15 origines différentes et de belles matières premières. Une visite pleine de saveurs !
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
ZA de Ribotte Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Discover the world of an artisan chocolate factory
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Chocolaterie Cosme Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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