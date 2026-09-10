C’est quoi ton entreprise ? Cif Bennes ZA de la Claraie Montrevault-sur-Èvre
vendredi 23 octobre 2026 · ZA de la Claraie · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
C’est quoi ton entreprise ? Cif Bennes
ZA de la Claraie Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-23 11:30:00
Date(s) :
2026-10-23
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un constructeur carrossier
Fort d’une expérience de plus de 90 ans et acteur majeur incontournable du marché de la benne en France et à l’international, Cif Bennes constructeur carrossier conçoit et fabrique des équipements industriels sur véhicules poids lourds bennes, bibennes, tribennes, semi-remorques, caissons, plateaux.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre à 10h
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
ZA de la Claraie Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Go behind the scenes of a bodybuilder
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Cif Bennes Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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