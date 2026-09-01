C’est quoi ton entreprise ? Cortizo Chemillé Chemillé-en-Anjou
mardi 6 octobre 2026 · Chemillé · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
C’est quoi ton entreprise ? Cortizo
Chemillé 16 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-06 11:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-08
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une production de profilés aluminium
Référent européen dans la fabrication de profilés aluminium pour l’industrie et l’architecture, Cortizo se distingue par sa gestion complète de la production d’aluminium. De la manière première au résultat fini, suivez toutes les étapes de fabrication lors de cette visite.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Chemillé 16 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What is your company? Discover what goes on behind the scenes of an aluminum profile production
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Cortizo Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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