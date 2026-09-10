C’est quoi ton entreprise ? Défi XXI Z I de la Paganne Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Défi XXI

Z I de la Paganne Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:30:00

fin : 2026-10-15 11:15:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-15

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une maroquinerie inclusive

Depuis plus de 30 ans, Défi XXI met son expertise au service de la sous-traitance industrielle en matériaux souples (maroquinerie, confection et contrôle qualité) et en métallerie. Leur force des équipes formées, polyvalentes et capables d’intervenir en atelier sur différents types de prestations. Chaque projet est l’occasion de conjuguer exigence qualité et capacité d’adaptation.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Z I de la Paganne Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

Discover what goes on behind the scenes at an inclusive leather goods company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Défi XXI Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges