C’est quoi ton entreprise ? E.Leclerc Chemillé ZA des 3 routes Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? E.Leclerc Chemillé

ZA des 3 routes Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:30:00

fin : 2026-10-05 16:00:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-09 2026-10-13 2026-10-17 2026-10-19 2026-10-24 2026-10-30

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une grande surface

E. Leclerc Chemillé est, depuis 2007, engagé autour de valeurs fortes comme les prix bas et la proximité. Au détour de nos rayons, vous trouverez les Produits du coin . Grâce à cette gamme, gage de qualité, le magasin favorise les circuits courts en travaillant en partenariat avec plus de 60 producteurs locaux. E. Leclerc Chemillé s’investit aussi auprès des associations locales en les accompagnant et a à cœur de vous proposer un accueil chaleureux et de qualité. Venez donc découvrir les coulisses du magasin où plusieurs corps de métier se croisent.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

ZA des 3 routes Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a superstore

L’événement C’est quoi ton entreprise ? E.Leclerc Chemillé Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges