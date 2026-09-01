C’est quoi ton entreprise ? Fibertex Nonwovens Chemillé Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Fibertex Nonwovens

Chemillé 3 rue de la Croix Renaudeau Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:30:00

fin : 2026-10-06 16:30:00

Date(s) :

2026-10-06

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor de la fabrication de non-tissés.

Innovateur et pionner dans l’industrie des nontissés et des matériaux à haute performance, Fibertex est engagé depuis 1930 dans l’aiguilletage et l’hydroliage, techniques de consolidation et tissage des fibres. La visite permet de comprendre les différentes étapes de fabrication de la matière première au produit fini.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 3 rue de la Croix Renaudeau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of nonwovens manufacturing.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Fibertex Nonwovens Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges