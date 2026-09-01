C’est quoi ton entreprise ? Jarry Productions Horticoles La petite Saulaie Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Jarry Productions Horticoles

La petite Saulaie Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un horticulteur

Depuis 1976, JARRY met en oeuvre toute son expérience, son savoir-faire et son sens de l’innovation pour répondre aux évolutions du marché végétal et plus particulièrement de l’horticulture ornementale. L’entreprise apporte une énergie toute particulière à l’innovation grâce à des technologies de pointe lui permettant de répondre aux évolutions du monde végétal. Du semis au produit fini, découvrez toutes les étapes horticoles !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La petite Saulaie Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s your business? Behind the scenes of a horticulturist

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Jarry Productions Horticoles Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges