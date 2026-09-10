C’est quoi ton entreprise ? La ferme du Cormier La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? La ferme du Cormier

La Chaussaire 405 La Gagnerie Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 16:00:00

fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un maraîcher

À la Chaussaire, Camille et Jérôme exercent le métier de paysan boulanger et maraîcher en agriculture biologique. En plus de façonner de délicieux pains au levain bio du fournil et des viennoiseries, ils cultivent toute l’année des légumes de saison. Une visite au plus près du producteur !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscription ouverte à partir du 10 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les couliss ems édteiers, passions et

compétences au coeur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

La Chaussaire 405 La Gagnerie Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at a greengrocer’s

L’événement C’est quoi ton entreprise ? La ferme du Cormier Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges