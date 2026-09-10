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C’est quoi ton entreprise ? La ferme du Cormier La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre

jeudi 22 octobre 2026 · La Chaussaire · Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Chaussaire
Adresse
405 La Gagnerie
Ville
49600 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? La ferme du Cormier

La Chaussaire 405 La Gagnerie Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 16:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :
2026-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un maraîcher
À la Chaussaire, Camille et Jérôme exercent le métier de paysan boulanger et maraîcher en agriculture biologique. En plus de façonner de délicieux pains au levain bio du fournil et des viennoiseries, ils cultivent toute l’année des légumes de saison. Une visite au plus près du producteur !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscription ouverte à partir du 10 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les couliss ems édteiers, passions et
compétences au coeur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges   .

La Chaussaire 405 La Gagnerie Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 

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English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at a greengrocer’s

L’événement C’est quoi ton entreprise ? La ferme du Cormier Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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