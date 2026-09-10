C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges (Siléo) Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
mercredi 21 octobre 2026 · Saint-Quentin-en-Mauges · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges (Siléo)
Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:30:00
fin : 2026-10-21 12:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une boutique solidaire
Saviez-vous que tous les objets encombrants de vos placards et greniers peuvent avoir une deuxième vie ? Donnez-les à l’écocyclerie qui se chargera de les revaloriser ou les recycler. Une économie au service des hommes et de leur environnement.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What is your business? Discover what goes on behind the scenes of a solidarity store
L’événement C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges (Siléo) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire)
- Ateliers oenologiques à La Cave Rambault Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre 10 septembre 2026
- POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre 12 septembre 2026
- POTERIE Stage de tournage 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée dans les hameaux du Fuilet La Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre 19 septembre 2026
- Balade commentée des hameaux tuiliers et potier du Fuilet, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre 19 septembre 2026