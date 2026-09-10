C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges (Siléo) Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges (Siléo)

Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:30:00

fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une boutique solidaire

Saviez-vous que tous les objets encombrants de vos placards et greniers peuvent avoir une deuxième vie ? Donnez-les à l’écocyclerie qui se chargera de les revaloriser ou les recycler. Une économie au service des hommes et de leur environnement.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of a solidarity store

L’événement C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges (Siléo) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges