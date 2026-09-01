C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière Valanjou Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière

Valanjou 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 16:00:00

fin : 2026-10-22 17:30:00

Date(s) :

2026-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une ferme, faisant de l’élevage de cervidés.

Freddy et Emilie, éleveurs de cerfs et de biches, de porcs et de bovins, et avant tout passionnés de nature vous dévoileront les secrets de leur ferme. Entre visite guidée, transformation, ventes de produits à la ferme, vous en apprendrez davantage sur leur beau métier !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Valanjou 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a farm that raises cervids.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges