C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière Valanjou Chemillé-en-Anjou
jeudi 22 octobre 2026 · Valanjou · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière
Valanjou 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 16:00:00
fin : 2026-10-22 17:30:00
Date(s) :
2026-10-22
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une ferme, faisant de l’élevage de cervidés.
Freddy et Emilie, éleveurs de cerfs et de biches, de porcs et de bovins, et avant tout passionnés de nature vous dévoileront les secrets de leur ferme. Entre visite guidée, transformation, ventes de produits à la ferme, vous en apprendrez davantage sur leur beau métier !
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Valanjou 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a farm that raises cervids.
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Festival Le Pré en Scène à La Jumellière La Jumellière Chemillé-en-Anjou 12 septembre 2026
- Balade sur les plantes sauvages comestibles les Rendez-Vous Nature en Anjou Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou 13 septembre 2026
- Concert à Cholet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi église saint-pierre Chemillé-en-Anjou 13 septembre 2026
- Le jardin des tout-petits au mois de septembre Chemillé Chemillé-en-Anjou 16 septembre 2026
- Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026, Les Cerfs de la Fardellière, Chemillé-en-Anjou (49), Chemillé-en-Anjou 17 septembre 2026