C’est quoi ton entreprise ? Les jardins de Gogane La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Les jardins de Gogane

La Pommeraye 1 La Métairie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11 2026-10-21 2026-10-28

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise de cosmétiques naturels et huiles gourmandes

Producteurs de plantes médicinales et aromatiques, Dorothée et Manuel ont a coeur de cultiver les plantes pour que de la graine à votre peau ou à l’assiette, cela vienne des Mauges ! Ils transforment le tournesol en huile, les médicinales en cosmétiques naturelles (baumes et huiles pour le visage et le corps) et les aromates en huiles gourmandes infusées pour la cuisine! La visite de la ferme démarre par les jardins pour ensuite découvrir les principes de transformation: séchage sur claies, presse à huile, laboratoire pour finir par une découverte des cosmétiques et une dégustation d’huiles.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Pommeraye 1 La Métairie Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a company that makes natural cosmetics and gourmet oils

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Les jardins de Gogane Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges