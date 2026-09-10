C’est quoi ton entreprise ? Les p’tits prés de la source Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Les p’tits prés de la source

Saint-Rémy-en-Mauges 1001 La Grefumière Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l’envers du décor d’un élevage de bovins

Passionné d’élevage, Valentin s’est installé en 2021 sur une ferme de Saint Rémy-en-Mauges. Il y conduit un élevage bovin, formant un système cohérent avec des prairies en rotation et quelques céréales autoconsommé sur la ferme. Il complète son activité par de la vente directe de colis de viande.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.

Bienvenue chez mon producteur au naturel, c’est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leurs productions, ces passionnés proposent des visites inédites. .

Saint-Rémy-en-Mauges 1001 La Grefumière Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

Welcome to My Natural Farm: Get a Behind-the-Scenes Look at a Cattle Farm

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Les p’tits prés de la source Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges