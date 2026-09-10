C’est quoi ton entreprise ? Les p’tits prés de la source Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Rémy-en-Mauges · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
C’est quoi ton entreprise ? Les p’tits prés de la source
Saint-Rémy-en-Mauges 1001 La Grefumière Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l’envers du décor d’un élevage de bovins
Passionné d’élevage, Valentin s’est installé en 2021 sur une ferme de Saint Rémy-en-Mauges. Il y conduit un élevage bovin, formant un système cohérent avec des prairies en rotation et quelques céréales autoconsommé sur la ferme. Il complète son activité par de la vente directe de colis de viande.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
Bienvenue chez mon producteur au naturel, c’est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leurs productions, ces passionnés proposent des visites inédites. .
Saint-Rémy-en-Mauges 1001 La Grefumière Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to My Natural Farm: Get a Behind-the-Scenes Look at a Cattle Farm
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Les p’tits prés de la source Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire)
- Ateliers oenologiques à La Cave Rambault Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre 10 septembre 2026
- POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre 12 septembre 2026
- POTERIE Stage de tournage 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée dans les hameaux du Fuilet La Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre 19 septembre 2026
- Balade commentée des hameaux tuiliers et potier du Fuilet, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre 19 septembre 2026