C’est quoi ton entreprise ? Les Serres de l’Aquarelle La Pommeraye Mauges-sur-Loire
dimanche 4 octobre 2026 · La Pommeraye · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
C’est quoi ton entreprise ? Les Serres de l’Aquarelle
La Pommeraye 1 l’Aquarelle Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 15:00:00
Date(s) :
2026-10-04
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une pépinière
Visitez une entreprise de fabrication de serres de jardin, les films plastiques et filets ainsi que les terreaux et amendements que l’on retrouve dans nos jardins, présentés par Les Serres de l’Aquarelle.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
La Pommeraye 1 l’Aquarelle Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business about? Take a look behind the scenes at a pine nut farm
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Les Serres de l’Aquarelle Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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