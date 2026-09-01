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C’est quoi ton entreprise ? L’Outil en Main Atelier L’Outil en Main Mauges-sur-Loire

mercredi 7 octobre 2026 · Atelier L'Outil en Main · Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Atelier L'Outil en Main
Adresse
1 Bis Chemin des Vignes
Ville
49620 Mauges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? L’Outil en Main

Atelier L’Outil en Main 1 Bis Chemin des Vignes Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 16:30:00

Date(s) :
2026-10-07

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un atelier d’initiation aux métiers manuels
L’outil en Main a pour but l’initiation dees jeunes aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine par des bénévoles, professionnels à la retraite ou passionnés, avec de vrais outils dans de vrais ateliers. L’atelier d’une association L’Outil en Main est un lieu d’échange entre jeunes et séniors.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges.   .

Atelier L’Outil en Main 1 Bis Chemin des Vignes Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 

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English :

Discover what goes on behind the scenes at an introductory workshop to manual trades

L’événement C’est quoi ton entreprise ? L’Outil en Main Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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