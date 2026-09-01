C’est quoi ton entreprise ? L’Outil en Main Atelier L’Outil en Main Mauges-sur-Loire
mercredi 7 octobre 2026 · Atelier L'Outil en Main · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
C’est quoi ton entreprise ? L’Outil en Main
Atelier L’Outil en Main 1 Bis Chemin des Vignes Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 16:30:00
Date(s) :
2026-10-07
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un atelier d’initiation aux métiers manuels
L’outil en Main a pour but l’initiation dees jeunes aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine par des bénévoles, professionnels à la retraite ou passionnés, avec de vrais outils dans de vrais ateliers. L’atelier d’une association L’Outil en Main est un lieu d’échange entre jeunes et séniors.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Atelier L’Outil en Main 1 Bis Chemin des Vignes Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
Discover what goes on behind the scenes at an introductory workshop to manual trades
L’événement C’est quoi ton entreprise ? L’Outil en Main Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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